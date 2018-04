OAB já tem 31 que querem disputar STJ

Faltando um dia para o encerramento das inscrições, 31 advogados se candidataram para disputar uma das três vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça pelo quinto constitucional da advocacia. Cabe à OAB elaborar três listas sêxtuplas e enviar ao STJ, o que deve ocorrer no mês que vem. A Ordem tem se preocupado em pré-qualificar as listas para que não haja embates que possam enfraquecer o quinto constitucional - mecanismo por meio do qual advogados e membros do Ministério Público são nomeados para os tribunais na função de juízes.