OAB pede suspensão de prazos no Estado O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, pediu ao Conselho Nacional de Justiça a suspensão dos prazos processuais em Santa Catarina, na Justiça estadual, federal e trabalhista, enquanto perdurar o estado de calamidade pública. "Em diversos municípios não há comunicação e internet, as estradas estão interrompidas, há fóruns fechados. Tudo isso interrompe a atividade jurisdicional. Para evitar prejuízos maiores aos cidadãos que têm prazo para postular defesa e direitos, pedimos suspensão."