OAB quer rapidez em investigação policial Passados 12 dias desde o assassinato do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela, a Polícia Civil de Brasília não apresentou sequer um suspeito do crime até ontem à noite. A demora na solução do caso incomoda a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que ontem cobrou celeridade nas investigações.