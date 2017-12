OAB vai ao CNJ contra juiz que deu voz de prisão a comissários da TAM

SÃO LUÍS - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão (OAB-MA), Mário Macieira, informou nesta terça-feira, 9, que protocolou no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) uma representação contra o juiz Marcelo Testa Baldochi, que deu voz de prisão a três funcionários da TAM em Imperatriz, após perder um voo porque havia chegado atrasado.

De acordo com Macieira, o histórico de Baldochi não é dos melhores e já há uma série de denúncias por parte de advogados da sub-seção de Imperatriz em relação à postura autoritária do juiz. "A OAB está tomando essa decisão, pois acredita que a postura do juiz Marcelo não corresponde com o cargo que ele ocupa e também por conta de uma série de reclamações que já foram feitas contra ele. Segundo advogados da região de Imperatriz, o magistrado é sempre autoritário em seu tratamento com os demais", revelou o presidente da OAB-MA.

Macieira destacou que todo usuário do sistema de transporte aéreo no Brasil sabe que é necessário fazer o check in - até pelo celular - uma hora antes do voo. Por isso, ele acredita que houve exagero na postura de Baldochi.

O presidente da OAB-MA não soube precisar qual a punição que o titular da comarca de Senador La Rocque pode sofrer e disse que deixa a cargo do CNJ a apreciação do protocolo.

Expulsão. Na manhã desta terça-feira, o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), Gervásio Santos, afirmou: "Ele (Marcelo Baldochi) é o único associado nos 45 anos de história da Associação dos Magistrados do Maranhão que foi excluído dos seus quadros sociais, há cerca de cinco anos. Portanto, defender a Magistratura neste episódio é defender a apuração dos fatos (destes e das demais representações pendentes) com isenção, afinal, a Magistratura é uma classe composta por homens e mulheres honestos, trabalhadores e comprometidos com a árdua tarefa de distribuir Justiça".