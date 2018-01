Objetivo dos tiros de guerra é qualificar cidadãos

SÃO PAULO - Na idade da tecnologia, o Tiro de Guerra, uma instituição de 115 anos, tem trabalho e função. Formar reservas do segundo círculo para o Exército e atender às regras do serviço militar obrigatório em municípios fora do eixo das grandes unidades é a mais óbvia. Há mais. Desde a criação da primeira Linha de Tiro, em 1902, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a formação de novas lideranças nas comunidades é um objetivo.

A operação do modelo é simples. A prefeitura e o comando do exército na região firmam um convênio por meio do qual o instrutor, o fardamento e todo o equipamento são fornecidos pela Força Terrestre, ficando as instalações por conta da administração local. A ideia é facilitar a vida do recrutado, estabelecendo para ele uma rotina que permita conciliar o treinamento na tropa com o trabalho e a escola.

O ciclo de estudo, nos pouco mais de 220 Tiros de Guerra distribuídos pelo País, dura 480 horas de preparo, com mais 36 horas para os que se alistam no curso de formação de cabos - e podem permanecer no Exército por até 8 anos. Boa parte do currículo geral envolve ações de apoio à saúde pública, defesa civil, ambientalismo e segurança. Há, claro, a instrução de combate. Dessa combinação resultam opções profissionais. De acordo com o Ministério da Defesa, cerca de 20% dos alistados que chegam até o fim das 40 semanas, revelam interesse em seguir na carreira por meio das escolas de oficiais e sargentos.