Obra congestiona Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna A pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, apresentava congestionamento de mais de três quilômetros, por volta das 7h45 desta segunda-feira, 26, devido a uma obra da Eletropaulo. A obra começou às 6h50 para a substituição de um poste na altura da Rua José Gomes Falcão, próximo à ponte da Freguesia do Ó, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na noite de domingo, 25, um ônibus teria batido no poste, criando a necessidade da troca. A obra terminou por volta das 7h30, mas a lentidão permanecia, ajudando a aumentar o índice de congestionamento na cidade. Às 7h30, São Paulo registrou 44 quilômetros de trânsito lento, um pouco acima da média para o horário, que é de 38 quilômetros.