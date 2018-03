Obra desaba em Ipanema e cinco pessoas ficam feridas

Cinco pessoas ficaram feridas com o desabamento da fachada de um prédio em obras em Ipanema, na zona sul do Rio. O acidente aconteceu por volta 9h15 da manhã desta terça-feira, 21. O pedreiro Agnaldo José Albino de 49 anos contou que passava a caminho do trabalho com um amigo quando ouviu um barulho. "Só vi uma poeira e meu amigo caído debaixo de um monte de pedras", lembrou. Albino foi uma das pessoas que tiveram ferimentos mais leves. Ele sofreu escoriações pelo corpo e machucou a canela esquerda. Bombeiros encontraram uma pessoa nos escombros da fachada que desabou.