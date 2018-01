Obra do metrô causa desvios na Av. Paulista O acesso à Rua da Consolação pela Avenida Paulista está fechado desde ontem, para obras do metrô. A interdição vai até 20 de dezembro. Durante as obras, o trecho entre as Ruas Bela Cintra e Consolação receberá apenas trânsito local, permitindo ainda o retorno rumo ao Paraíso. O acesso à Consolação será pelas Ruas Bela Cintra e Antônio Carlos.