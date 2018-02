Obra na BR 174 custará R$ 1,35 milhão por km

O governo de Roraima anunciou o início da repavimentação do trecho sul da BR-174, entre Caracaraí e o Rio Alalaú, na fronteira com o Amazonas. A obra, orçada em R$ 500 milhões - ao custo médio de R$ 1,35 milhão por quilômetro - deve durar dois anos.Além da repavimentação, a pista será ampliada de 7 para 12 metros. Como parte do PAC 2, ela terá recursos do Ministério dos Transportes. Mas, segundo a Secretaria de Infraestrutura de Roraima, precisará de licença do Ibama para desbastar a vegetação nas áreas laterais às pistas.