Obras da Petrobras causam afundamento em pista da Dutra

Ae abertura de uma cratera causada por um afundamento na pista bloqueia, por completo, desde às 17 horas de segunda-feira, 12, a pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 186, em Santa Isabel, região leste da Grande São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os problemas na pista foram causados por obras das Petrobras. Dutos foram passados por baixo da rodovia, o que causou os problemas na pista. Um bloqueio parcial teve início no final da tarde de domingo, 11, ao surgir um afundamento (degrau) na pista, mas a interdição teve de ser total depois que, no local do afundamento, surgiu uma cratera.

Às 2 horas desta terça-feira, 13, o congestionamento era de 4 quilômetros no sentido SP-RJ, pois a pista sentido RJ-SP opera em mão dupla. A empresa concessionária NovaDutra informa pelo 0800 17 3536 apenas que a pista está bloqueada em razão de obras, mas não explica o que realmente ocorreu na rodovia nem sabe dar uma previsão de liberação da pista. Segundo a PRF, a liberação deve ocorrer até as 6 horas desta terça-feira.