Obras deixam 500 mil sem água amanhã em SP A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizará obras de manutenção preventiva e corretiva no Sistema Guarapiranga. Os trabalhos serão realizados amanhã, das 7h às 21h, provocando a interrupção do fornecimento de água para cerca de 500 mil paulistanos atendidos pelos reservatórios de Vila Mascote e Americanópolis, na zona Sul da capital paulista. A Sabesp pede que os moradores usem racionalmente a água armazenada nas caixas para evitar a falta. A Sabesp esclarece que os trabalhos devem ser executados para manter o funcionamento dos equipamentos do sistema de abastecimento.