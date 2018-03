Obras deixam quase 60 mil sem água em Curitiba

SÃO PAULO - Cerca de 60 mil moradores de Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná, estão sem água nesta quarta-feira, 13, por conta de obras de interligação de redes nos sistema de abastecimento da região da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Na capital paranaense, o serviço afeta o fornecimento de água nos bairros Portão, Santa Quitéria e Fazendinha, até por volta das 22 horas de hoje. Em São José Pinhais, os moradores do bairro Afonso Pena podem ficar desabastecidos até as 16 horas.

Em Piraquara, a interrupção no abastecimento será consequência de desligamento de energia programado pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), afetando o reservatório local. Os habitantes dos bairros Parque Borda do Campo, Penitenciária, São Cristóvão, Manancial da Serra, Vila Fuck, Laranjeiras, Macedo, Santa Maria, Michel, Jardim Olinda, Pedreira, Vila Susi, Deodoro e França podem ficar sem água até as 18 horas.