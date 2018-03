Obras desviam tráfego da Bandeirantes nesta quarta A concessionária Autoban irá desviar o tráfego da pista sentido capital-interior da Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 23, para Rodoanel Mário Covas, desde a meia-noite até as 04 horas desta quarta-feira (19), por causa das obras de implantação da quarta faixa de tráfego. Com isso, os motoristas com destino ao interior paulista poderão seguir viagem pela Rodovia Anhangüera. Neste período, será feito o lançamento de viga na obra do viaduto do quilômetro 36, no município de Caieiras, na Grande São Paulo. Conforme a Autoban, as alças das pistas externa e interna do Rodoanel Mário Covas para a pista Norte da Rodovia dos Bandeirantes também serão interditadas pela Dersa. Castelo Branco O acesso à marginal da Rodovia Castelo Branco na altura do quilômetro 15 foi interditado para realização de obras de recuperação do pavimento na pista sentido interior, entre os quilômetros 16 e 17. Segundo a concessionária Viaoeste, a opção para os motoristas é a alça do km 14. O local deve permanecer fechado até o dia 25 de julho.