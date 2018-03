Obras do Expresso Tiradentes interditam Avenida do Estado A pista expressa da Avenida do Estado, sentido Ipiranga, ficará interditada durante 21 dias na altura do quartel do Exército, a partir das 7 horas da próxima quarta-feira, 10, até as 24 horas do próximo dia 31, para obras do Expresso Tiradentes, realizadas pela São Paulo Transporte (SPTrans). De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que vai monitorar o tráfego e orientar os motoristas, os veículos deverão circular pela pista local da Avenida do Estado, retornando à pista expressa depois do Viaduto do Glicério.