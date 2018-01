Obras do PAC em favelas seguem sem incidentes Enquanto as obras no Morro da Providência são ameaçadas pela insatisfação dos moradores com a presença do Exército, as obras de urbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em outras favelas seguem o cronograma sem segurança ostensiva nem sobressaltos. Desde março, avançam sem o registro de incidentes violentos. O governo estadual toca projetos de R$ 1,14 bilhão (R$ 838,4 milhões federais) nos complexos do Alemão e de Manguinhos, zona norte, e do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho e na Rocinha, zona sul. No Alemão, há reforço do policiamento nas entradas da favela pela Força Nacional.