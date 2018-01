Obras do Rodoanel têm início adiado As obras no trecho sul do Rodoanel, que deveriam chegar à marginal da via Anchieta hoje, foram adiadas, conforme a Ecovias, concessionária do sistema Anchieta-Imigrantes. As obras mudarão o fluxo da Anchieta entre os km 25 e 27. A marginal sul da via, sentido litoral, será interditada e o tráfego, desviado para a pista central a partir do km 25 por alça de acesso. A pista central, que tem duas faixas, vai receber uma terceira, para evitar maiores transtornos.