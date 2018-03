Obras em Cumbica vão paralisar operações por até 70 dias

O presidente da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, disse nesta sexta-feira, 17, que as obras na pista maior do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, começarão pelo "miolo", na segunda-feira, o que levará a uma paralisação das operações nessa pista, por um período de 50 a 70 dias. "A idéia de fazer as obras agora pelo miolo da pista é para evitarmos chegar nesse pedaço da pista no final do ano, quando aumentam muito os vôos, em razão das férias. E além disso, antecipar essas obras antes das chuvas", disse Gaudenzi, que deixou o Ministério da Defesa, ao final da reunião do Conselho de Administração da estatal. Segundo Gaudenzi, outra obra prioritária para a Infraero é a conclusão da colocação de grooving (ranhuras) na pista principal de Congonhas, trabalho que deverá estar concluído até 7 de setembro. "Aumentamos em três horas os trabalhos diários dessa pista para entregar tudo no início de setembro", disse. Ainda segundo o presidente da Infraero, foi discutida na quinta-feira, em reunião no Palácio do Planalto, com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a possibilidade de antecipação dos recursos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a recuperação de aeroportos. Segundo ele, a ministra pediu estudos preliminares para dar uma resposta. Ele destacou como prioridades colocadas pela ministra, além de Congonhas e Guarulhos, projetos para a recuperação de aeroportos ligados à Força Aérea Brasileira, que poderiam ser usados em momentos de emergência. Outro destaque, segundo Gaudenzi, é o projeto para realocação do aeroporto de Ilhéus, na Bahia. Gaudenzi afirmou que esse é um dos três aeroportos mais perigosos do País e está localizado numa área de "enorme potencial turístico". Ele definiu o aeroporto de Ilhéus como "praticamente um porta aviões" porque fica localizado entre o rio e o mar, com poucas possibilidades de ser ampliado. Transtornos As empresas áreas prevêem transtornos para os passageiros na segunda-feira, quando a pista principal do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, será fechada para reforma. Inicialmente, a obra estava marcada para começar em dezembro. Sem aviso prévio, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, decidiu antecipar o cronograma. As companhias alegam que não houve tempo hábil para reajustar suas malhas e, com isso, atrasos e cancelamentos de vôos serão inevitáveis nos primeiros dias de interdição. Segundo fontes do setor, a situação só deve começar a se normalizar depois de terça-feira, quando representantes das empresas se reúnem com técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para apresentar o projeto da nova malha aéreo de Cumbica. As companhias líderes do mercado doméstico, TAM e Gol, descartam transferir vôos para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. "Essa opção é impraticável pela falta de acessibilidade", justificou um analista do setor ouvido pelo Estadão. Com o fechamento da pista principal de Cumbica, a capacidade do aeroporto cairá de 44 para 30 operações (pousos e decolagens) por hora, redução de quase 32%. Os reflexos deverão ser sentidos principalmente por passageiros dos vôos domésticos. Isso porque, no dia 30, o Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) determinou a retirado de 151 vôos com origem ou destino no Aeroporto de Congonhas, palco do maior acidente aéreo da história do País, há um mês. Embora os vôos internacionais tendam a ser menos afetados pelo fechamento da pista de Cumbica, a TAM já identificou a necessidade de reduzir em 10% a lotação de seus três MD-11. Por restrições de peso, os aviões usados nas rotas entre São Paulo e a Europa (Paris e Milão) não poderão operar com lotação máxima durante os 50 dias de reforma.