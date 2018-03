Obras interditam Corredor Expresso na zona leste O cruzamento da Rua Brigadeiro Jordão com a Avenida do Estado será novamente interditado nesta sexta-feira, das 7 às 15 horas, para realização de obras do Corredor Expresso Parque Dom Pedro - Cidade Tiradentes, na zona leste da capital, pela São Paulo Transporte (SPTrans). De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), neste período, os veículos vindos da Rua Brigadeiro Jordão, com destino às rodovias dos Imigrantes e Anchieta, deverão entrar à direita na Rua 1822, à esquerda na Rua Dom Lucas Obes, retornando ao trajeto original. Já os motoristas que estiverem na Rua Brigadeiro Jordão, com destino aos bairros de Sapopemba e Vila Prudente, deverão entrar à direita na Rua 1822, à esquerda na Rua Dom Lucas Obes, à esquerda na Avenida das Juntas Provisórias, à direita na Praça Ari da Rocha, retornando ao trajeto original. As interdições serão realizadas novamente no domingo, 30, e na segunda-feira, 31 das 7 às 15 horas e no domingo das 7 às 18 horas. Já nos dias 01, 05, 07 e 10 de agosto, os bloqueios serão feitos das 22 às 5 horas.