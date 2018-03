Obras interditam rua do centro por 180 dias Duas faixas da Rua Brigadeiro Tobias, no centro de São Paulo, ficarão interditadas por 180 dias a partir de amanhã, às 7h. A via vai ficar com uma única faixa por causa das obras de construção da Linha 4 do Metrô. Além disso, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai inverter nesse período o sentido da Rua Araújo.