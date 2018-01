Obras na Marginal do Pinheiros fecham pistas perto do Cebolão

A volta do feriado prolongado deve ser complicada para quem chegar à cidade pela Rodovia Castelo Branco, entre segunda e terça-feira. Um trecho da pista local da Marginal do Pinheiros, perto do Cebolão, estará interditado. Os bloqueios começaram nesta madrugada e serão feitos em etapas - para realização das obras do novo acesso da Castelo Branco à Marginal.

Hoje, até as 15 horas, a pista auxiliar da Marginal e a transposição para a expressa, antes do Cebolão, ficarão fechadas. Os motoristas devem manter-se na expressa ou na local. Na noite de hoje começa outro bloqueio. Entre 20 horas e as 7 horas de amanhã, a pista expressa estará interditada.

A terceira etapa será o fechamento de uma das faixas do acesso à Rodovia Castelo Branco pela Marginal do Pinheiros: das 15 às 23 horas. Em seguida, essa pista ficará totalmente bloqueada até as 7 horas de segunda-feira. A orientação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é para que os motoristas entrem na Ponte dos Remédios, sigam pela Rua Capitão-mor Rodrigues de Almeida e pela Rua da Despedida para só então chegar à rodovia.

E na segunda-feira, às 11 horas, começa o bloqueio que vai atrapalhar o paulistano na volta do feriado. A pista local ficará fechada no trecho da obra e os motoristas terão de optar por uma pista provisória, que será construída paralela à local. As interdições, segundo a CET, são necessárias para que a construtora faça o içamento de vigas sem comprometer a segurança dos motoristas. Além desses, outros bloqueios estão previstos para acontecer durante o feriado. As empreiteiras aproveitam a queda no movimento de veículos para executar serviços mais complexos, que causam impacto no trânsito. O próprio Cebolão terá duas das três faixas fechadas para passar por uma recuperação estrutural.

BURACO

No dia 16 de julho, um buraco de 3 metros de comprimento provocou a interdição de duas faixas do complexo que liga a Marginal do Tietê à Marginal do Pinheiros, causando um congestionamento de 10 quilômetros. O buraco surgiu na junta de dilatação da ponte, que também passará por reparo.

O bloqueio será no sentido da Marginal do Tietê para a do Pinheiros, das 15 horas de hoje até as 7 horas de segunda-feira. A alternativa para o motorista é pegar a Ponte dos Remédios, no sentido Lapa, seguir pela Rua Major Paladino, Avenida Doutor Gastão Vidigal, Viaduto Mofarrej, Avenida Jaguaré, Ponte do Jaguaré e General Vidal, retornando para a Marginal do Pinheiros, no sentido da Avenida Interlagos.

Com menos impacto no trânsito, por ser de madrugada, uma outra interdição será feita na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, para a retirada de uma grua. O bloqueio começa hoje, às 23 horas, e vai até amanhã, às 6 horas. O motoristas deve evitar todas as vias que terão trechos interditados. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone de informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (1188), que funciona 24 horas.