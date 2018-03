Obras na pista de Cumbica devem começar hoje Está marcado para hoje o início das obras de recuperação da pista principal do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Com a vida útil esgotada, a pista de 3.700 metros tem fissuras e buracos de até oito centímetros de comprimento, conforme o Estado revelou no dia 30. Durante a reforma, cerca de 20% dos vôos internacionais que chegam ou partem do aeroporto deverão ser transferidos a Viracopos, em Campinas, ou ao Tom Jobim, no Rio. A Infraero informou que, para evitar mais prejuízos às operações, os trabalhos serão realizados entre meia-noite e 6 horas. Na primeira fase, um terço da pista será isolado. A próxima etapa está prevista para o início de 2008.