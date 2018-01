Obras param linha B da CPTM até segunda-feira A circulação de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai ficar interrompida para a realização de obras de reforço estrutural no viaduto Orlando Murgel, na região central de São Paulo. A pausa vai ser entre as estações da Barra Funda e Júlio Prestes, na linha B, Júlio Prestes-Itapevi, desde às 19 horas de sábado até as 4 horas de segunda-feira, dia 6. Os trens circularão até a estação Barra Funda. Quem precisar chegar à região central pode usar a linha A, Luz-Francisco Morato até a estação Luz, ou usar o Metrô. A circulação voltará ao normal na segunda-feira. Entre os dias 11, 12 e 13, a operação será repetida para continuidade das obras.