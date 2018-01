Obras vão deixar 95 mil sem água em Guarulhos na terça Doze bairros ou cerca de 95 mil pessoas da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, ficarão sem água na próxima terça-feira, 7, por causa de obras que o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) vai realizar para interligação de redes adutoras nos seguintes bairros: Bonsucesso, Nova Bonsucesso, Parque Residencial Bambi, Recreio Robert, nos jardins Santa Paula, Triunfo, Ponte Alta, Nova Ponte Alta e Anita Garibaldi, e nas vila Carmela 1, Vila Carmela 2 e Sadokim. A suspensão do fornecimento acontecerá logo pela manhã. Os serviços começarão às 7 horas e têm previsão para serem concluídos às 17 horas. Mas a água não volta às torneiras logo em seguida. A previsão é de que o fornecimento seja normalizado em até 12 horas depois da conclusão do trabalho. Em caso de emergência, o morador poderá ligar para a central de atendimento do Saae no 0800-10-10-42.