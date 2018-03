Ocupação do Alemão é cereja do bolo

Embora a diminuição da pobreza e do desemprego sejam as duas maiores virtudes da atual administração na opinião dos brasileiros, foi na segurança pública que a avaliação do governo mais evoluiu desde setembro. A aprovação nessa área subiu nove pontos. Chegou a 49% e, mesmo que tecnicamente empatada com a desaprovação (46%), é simbólico que pela primeira vez a taxa positiva esteja à frente da negativa.

Alguma dúvida de que isso tem a ver com a imagem de traficantes fugindo de morros cariocas? Nada menos que 1 em cada 3 brasileiros citou espontaneamente a ação das Forças Armadas no Rio como o fato recente ligado ao governo que mais lembravam. Essas respostas superaram na proporção de 3 para 1 as citações ao noticiário sobre a formação do novo governo, o segundo fato mais lembrado (11%), junto com os problemas do Enem (10%).

Esse é o tamanho do desafio de Dilma Rousseff (PT). A eleita sucede o presidente mais bem avaliado da história do Brasil no ápice de sua popularidade. E nada menos do que três quartos dos brasileiros esperam que ela faça pelo menos igual (58%) ou melhor (18%).

A relação de Dilma com a opinião pública nos próximos quatro anos estará diretamente vinculada ao desempenho da economia, ao nível de renda, de emprego e, principalmente, ao consumo da população. Foi o que a elegeu. Pode ser sua consagração ou seu fracasso.