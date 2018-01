Tanto quanto a Torre Eiffel, o Rio Sena, a Catedral de Notre-Dame, o Museu do Louvre e a baguete embaixo do braço, os dias cinzentos em Paris podem se tornar atração decisiva para o turista brasileiro optar pela França nas próximas férias. São tão comuns por lá que a francesada costuma falar "Il fait gris" - faz cinza -, do jeito que a gente usa o verbo para dizer "faz sol". E que sol desgraçado tem feito por aqui, né não? Só se fala disso entre estranhos que se encontram em táxis, locadoras de vídeo, antessalas de consultórios, salões de beleza, academias de ginástica, filas do caixa da padaria... Volta e meia as enchentes nos fazem mudar de prosa para puxar assunto! É uma coisa ou outra, 8 ou 80, insolação ou aguaceiro, não "faz cinza" nunca. Há quantos meses a gente não passa uma semaninha sem overdose de sol ou de chuva? O "tempo ruim", sem exageros, não existe mais no Brasil. Em Paris ainda tem! ESTADO CIVIL "Somos agora dois solteiros, né?!" Gilberto Kassab, sobre o fim do casamento de Marta Suplicy INACREDITÁVEL "Sério?!" Barack Obama, ao receber a notícia de que, no auge da crise, o Banco do Brasil bateu recorde de lucratividade. Essa não! Lula foi, sim, padrinho de casamento de Marta Suplicy, mas daí sua fama de pé-frio voltar à pauta no Congresso, francamente, a oposição está passando dos limites. Fenômeno inexplicável Vanderlei Luxemburgo voltou bem-humoradíssimo de Quito depois da derrota para o LDU, a primeira do Palmeiras em 2009. Na descrição dos jogadores, o técnico fica mais "rarefeito" quando o time joga na altitude. O povo está confuso Afinal de contas, estamos assistindo ao "começo do fim da crise", como anunciou Barack Obama, ou "o pior está só começando", como se diz na Fiesp? A luta continua Com o nascimento de seu primeiro neto, Maradona quer ser agora melhor avô do que Pelé. Cá pra nós, tem boas chances. Uma coisa de cada vez A Virada Social na Favela de Paraisópolis não tem data para começar. Depende muito de quando o carnaval acabar. Raspadinhas É dura a vida da bailarina: Sabrina Sato, Giselle Itié e Fernanda Paes Leme ganharam patrocínio Prestobarba no carnaval da Bahia. Esclarecimento O air bag frontal não é obrigatório nas musas das escolas de samba. E não se fala mais nisso, OK?!