Oito deslizamentos de terra foram registrados em Salvador e 2 crianças ficaram feridas

São Paulo, 20 - Duas crianças ficaram feridas na manhã deste domingo, 20, de acordo com a Defesa Civil de Salvador. Cerca de 22 solicitações de emergência foram registradas apenas durante esta manhã em função das chuvas que atingem a capital baiana. De acordo com a Codesal, alagamentos, desabamentos e ameaças de desabamento foram as principais ocorrências.

De acordo com o último boletim da Operação Chuva da Defesa Civil de Salvador, um alagamento, cinco ameaças de desabamento de imóvel, duas ameaças de queda de árvore, uma árvore caída, uma avaliação de imóvel alagado, dois desabamentos parciais, oito deslizamentos de terra e duas infiltrações aconteceram em todo o município. Todas as notificações foram registradas até às 13h55.

A Codesal informa que permanece com o plantão de 24 horas da Operação, com objetivo de atender às solicitações pelo telefone gratuito 199. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer nublado com pancadas de chuva. A temperatura deverá variar entre 22ºC a 26º.