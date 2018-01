Oito mil fazem passeata pela legalização jogo do bicho em PE

Cerca de 8 mil pessoas, de acordo com Polícia Militar (PM), paralisaram a área central do Recife na tarde desta segunda-feira, 18, em uma passeata pela legalização do jogo do bicho no Estado. O protesto contou com oito carros de som e cerca de 200 motocicletas. Veja também: PF fecha 95 casas de jogo de azar em Pernambuco Os manifestantes portavam faixas denunciando o desemprego e as necessidades que passam 50 mil famílias, que viviam da atividade proibida pelo governo federal. A manifestação tem o apoio de deputados estaduais e vereadores. Eles defendem a regulamentação do jogo do bicho, que em Pernambuco não teria ligação com o tráfico. Os deputados defendem unicamente a prática deste jogo, e não de outros jogos eletrônicos. Nesse momento, uma comissão dos bicheiros e parlamentares estão reunidos com representantes do governo do Estado, pedindo que o governo federal reveja o caso. O advogado Gilberto Marques, que defende a Associação dos Vendedores Autônomos de Loterias (AVAL), questiona porque somente a União pode praticar jogos de azar. Em janeiro, a operação Game Over da PM e do Ministério Público (MP) federal fechou mais de 100 casas de jogos e apreendeu cerca de 1400 máquinas de jogos eletrônicos.