Oito pessoas ficam feridas em tiroteio na Vila Vintém, Rio

Oito pessoas, entre elas um menino de dez anos, ficaram feridas num tiroteio entre traficantes de drogas da Vila Vintém, na zona oeste do Rio, e policiais militares neste sábado, 21. O confronto começou de manhã e durou a tarde toda. Um "caveirão" (veículo blindado da PM designado para ações em favelas dominadas pelo tráfico de drogas) foi usado. Os feridos foram atendidos no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Nenhum deles corre risco de vida. A troca de tiros teria começado durante um patrulhamento de rotina. Ninguém foi preso. O registro foi feito na delegacia do bairro.