Oito PMs são presos durante operação em Pernambuco

Pelo menos 26 pessoas já foram presas na manhã desta segunda-feira, 20, em Recife, Pernambuco, durante a Operação Highlander da Polícia Civil. Todos os capturados, entre eles oito policiais militares, foram levados para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, no Recife. Os presos são acusados de formação de quadrilha, roubo e desmanche de carros, pistolagem e fraude contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). A operação tem como objetivo cumprir os mandados judiciais e fazer diversas apreensões de veículos, armas, documentos relacionados a fraudes, entre outros objetos. Após sete meses de investigação, cerca de 250 policiais militares e civis cumprem 33 mandados de prisão em Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Lagoa do Carro, Moreno, Limoeiro e Ipojuca. No bairro do Curado, em Jaboatão, foi preso o homem que seria o chefe da quadrilha, Nivaldo Avelino Ferreira, conhecido como Branco. Um carro também foi apreendido no local. Dentre os acusados estão oito policiais militares acusados de integrar o grupo. César Camilo de Sousa - 11º BPM; Dílson José Silva; Edenilton Carneiro da Silva - 6º BPM; Edson Quirano do Nascimento "Quirino"; Clóvis Zacarias Pimentel - 6º BPM; Alberto Bezerra Cavalcanti da Silva - 6º BPM; José Gibson da Silva Araújo - 6º BPM e Roberto Domingos da Silva, estariam ligados à quadrilha.