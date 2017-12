Oito são presos por fraude em vestibular no Pará

SÃO PAULO - Oito pessoas foram presas em flagrante na noite deste domingo, 13, por fraude no vestibular do Centro Universitário do Pará (Cesupa), em Belém, no Pará. Entre os detidos estão estudantes de medicina.

Eles foram flagrados no momento em que se passavam por candidatos para fazer a prova do processo seletivo da faculdade com documentos falsificados em nome dos verdadeiros vestibulandos.

Todos foram conduzidos para a Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe). Eles vão responder por falsidade ideológica, falsificação e uso de documentos públicos, falsa identidade e formação de quadrilha.

Dos acusados, cinco são mulheres e três homens naturais dos estados de São Paulo, Goiás e Tocantins.