Óleo vaza e moradores do litoral paulista saem de casa Nove moradores do bairro de Itatinga, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, terão que deixar suas casas por causa de um vazamento de óleo degradável de um tanque da Petrobras, segundo reportagem do jornal Bom Dia SP, da TV Globo. O vazamento começou em abril, após um dos moradores encontrar o óleo escuro e de cheiro forte no quintal, durante uma reforma. A Petrobras, segundo moradores, vai pagar em média R$ 150 mil por imóvel. Serão pagos 20% daqui a dez dias e o restante quando os moradores deixarem as casas. Samir Toledo Silva, advogado dos moradores. estuda ainda pedir uma indenização. "A grande preocupação de fato é a saúde. Mas, além disso, há outras preocupações relacionadas ao meio em que eles estão acostumados a viver, a convivência com vizinhos, escola das crianças na região, entre outras coisas", esclareceu Silva.