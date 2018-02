ONG cobra posição de candidatos em lei de acesso a dados públicos

A sondagem, que teve apoio da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e da ONG Artigo 19, ouviu 91 candidatos, mas, segundo organizadores do projeto, não conseguiu respostas nem de metade dos procurados. Apesar de ter sido promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2006, o projeto só foi aprovado pela Câmara mais de três anos depois - e ainda enfrenta forte resistência para avançar no Senado.

No levantamento foram feitas duas perguntas: como o candidato votaria em relação ao assunto caso fosse eleito e se ele pretendia tomar alguma atitude para acelerar o projeto.