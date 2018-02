ONGs se mobilizam para ajudar animais Organizações não-governamentais dedicadas à defesa de animais também se mobilizam na região atingida pela enchente. Elas alertam para a falta de ração e desamparo. Para colaborar, basta entrar em contato com a ONG Viva Bicho por meio do telefone (47) 8425-1459 ou ainda com a Associação Protetora de Animais de Blumenau, cujo e-mail é aprablu@terra.com.br.