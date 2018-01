Ônibus atropela e mata ciclista na zona sul de São Paulo Um ciclista morreu atropelado por um ônibus na manhã desta quarta-feira, 2, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O acidente aconteceu por volta das 9 horas, na Rua Major Lúcio Dias Ramos, no Grajáu, zona sul de São Paulo. De acordo com a CET, o acidente não provoca lentidão no local. Congestionamento O índice de congestionamento na cidade de São Paulo está bem acima da média para uma manhã de quarta-feira. De acordo com medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram registrados, às 9 horas, 80 quilômetros de lentidão nas principais ruas e avenidas monitoradas pela empresa. A média para o período é de 69 km. O pior trecho de lentidão está na pista local da Marginal do Pinheiros, que segue em direção a Interlagos. São cerca de sete quilômetros de trânsito lento entre as Pontes da Castelo Branco e Eusébio Matoso.