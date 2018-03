Ônibus atropela e mata pedestre no centro de São Paulo Uma pessoa morreu na manhã desta quinta-feira, 21, vítima de um atropelamento na região central de São Paulo. Por volta das 8h30, um ônibus atropelou o pedestre na Avenida Mercúrio, próximo à rua da Cantareira, na região do Mercado Municipal. O pedestre morreu no local. O coletivo ocupa uma das faixas de rolamento, atrapalhando o trânsito no local. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9 horas foram registrados 26 quilômetros de lentidão nas principais ruas e avenidas da cidade, bem abaixo da média para o horário que é de 50 quilômetros. Os piores trechos de lentidão estão na Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna. Na pista expressa, há quase sete quilômetros de morosidade entre a ponte do Limão até a ponte Atílio Fontana, antiga Ponte Anhangüera. Pela local, são cerca de quatro quilômetros de trânsito complicado da Ponte do Limão até a Ponte Velha Fepasa.