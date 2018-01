Ônibus atropela e mata vítima na zona sul de SP Um ônibus atropelou hoje uma pessoa na zona sul de São Paulo, segundo a SPTrans, empresa que administra o transporte coletivo na capital paulista. O acidente aconteceu, por volta das 9h35, na Avenida Interlagos, sentido bairro-centro, esquina com a Avenida Nossa Senhora do Sabará, região de Interlagos. A vítima, cuja identificação ainda não foi informada, morreu atropelada por um ônibus da Coper Roi, que fazia a linha Vila Guacuri-Rio Pequeno. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o corpo ainda permanece no local e parte da Avenida Nossa Senhora de Sabará está interditada por causa do acidente.