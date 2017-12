Ônibus bate em poste, mata um e deixa cinco feridos no Rio

Cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu após ser atropelada por um ônibus da empresa Amigos Unidos, no começo da manhã desta segunda-feira, 18, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O ônibus que estava vazio indo para a garagem, por volta das 5h30, subiu na calçada, bateu e arrastou um poste e atingiu seis pessoas. Uma delas, ainda não identificada, morreu no local. Edmilson Clay Romão, de 36 anos, José Rodrigo da Silva, de 34 anos, Luciano Farias Rodrigues, de 35 anos, Patrícia Daniela Silva, de 32 anos, e Gelson Lopes de Oliveira, de 49 anos, foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio.