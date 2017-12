Ônibus bate em sete carros e deixa um ferido no Rio

RIO DE JANEIRO - Um grave acidente envolvendo um ônibus e sete carros deixou uma vítima gravemente ferida no início da tarde deste domingo, 12, na zona sul do Rio. O acidente aconteceu na saída do túnel Zuzu Angel, próximo à favela da Rocinha, em São Conrado.

Um ônibus desgovernado bateu nos veículos estacionados na via. A vítima, que não teve o nome divulgado, sofreu traumas no tórax e na perna e foi encaminhada para o centro cirúrgico do hospital Miguel Couto, na Gávea. Não há previsão de alta.

Não há informações sobre as causas do acidente. O motorista e o cobrador do ônibus foram levados para a delegacia da região, onde prestaram depoimento. Outras pessoas ficaram levemente feridas no acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O tráfego de veículos na região foi interditado no acesso à Avenida Niemeyer, que liga a zona sul à Barra da Tijuca. O acidente aconteceu na altura de uma passarela de pedestres na entrada da favela da Rocinha e afetou o trânsito na região, com lentidão e retenções.