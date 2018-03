Ônibus cai em barranco de 32 metros no RS

Um ônibus fretado que levava trabalhadores agrícolas caiu em um barranco de 32 metros de altura no quilômetro 145 da rodovia ERS-342, em Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul, por volta das 20 horas de sexta-feira, 21. Vanilda Vargas, de 32 anos, morreu no local e 31 pessoas ficaram feridas.

Chovia forte no momento do acidente e o motorista perdeu o controle do veículo, segundo relato dos passageiros à Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O coletivo trafegava no sentido Ijuí e capotou várias vezes até parar numa plantação. Segundo a PRE, o ônibus havia sido fretado pela empresa Pioneer.

Os feridos foram encaminhados aos hospitais São Vicente e Santa Lúcia, em Cruz Alta, e Caridade, em Ijuí.