Ônibus cai em barranco e mata 11 no Estado do Rio Um ônibus que voltava de um rodeio em Guaraciaba, interior de Minas Gerais, com um grupo de 46 amigos que partiu de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, caiu numa ribanceira na madrugada desta terça-feira, em uma estrada do Rio de Janeiro. De acordo com informações do jornal SPTV, da Rede Globo, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção e caiu na ribanceira, matando 11 pessoas e deixando outras 32 feridas. Acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, na rodovia Lúcio Meira, na BR 393, quando o coletivo tombou na conhecida Curva da Madalena, entre os municípios de Vassouras e Paraíba do Sul. As vítimas foram atendidas na cidade de Três Rios. A rodovia teve a faixa sentido São Paulo interditada por meia hora para a remoção do ônibus.