Ônibus cai em ribanceira e deixa 2 mortos e 40 feridos em GO

Duas pessoas morreram e 40 ficaram feridas após um ônibus cair em uma ribanceira por volta das 21 horas desta terça-feira, 25, em Goiás. O acidente aconteceu na BR-070, rodovia que liga Brasília a Mato Grosso, na altura do quilômetro 2, na cidade de Águas Lindas, a 60 quilômetros de Brasília. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Base de Brasília e também para os Hospitais Regionais de Taguatinga e de Ceilândia, cidades do DF. O ônibus vinha do município goiano de Pirenopólis com destino a Águas Lindas. De acordo com a PM, o motorista perdeu o controle e caiu na ribanceira, de cerca de 12 metros de altura. Segundo as equipes de plantão dos hospitais de Taguatinga e Ceilândia, nenhum dos 18 pacientes atendidos nas duas unidades corre risco de morte e a maioria apresenta ferimentos leves como cortes superficiais, dores no corpo e escoriações. A PM informou que todas as vítimas foram retiradas. Entretanto, os agentes continuam no local e uma nova varredura já está prevista para a manhã desta quarta-feira, 26.