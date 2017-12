Ônibus cai em rio no PA: 9 mortos e 20 feridos Nove pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas após um ônibus cair em um rio na região de Jacuná, no sudeste do Pará, depois de bater na proteção de uma ponte do Rio Mojuzinho. O ônibus da empresa Açailândia, com destino a Jucuru, de acordo com policiais rodoviários, estaria trafegando em alta velocidade pela Rodovia PA-150. A polícia trabalha com a hipótese de o motorista ter cochilado ao volante.