Ônibus capota e pelo menos oito morrem Um grave acidente deixou pelo menos oito pessoas mortas, na madrugada de ontem, na BR-316, no sertão de Pernambuco. Um ônibus fretado por evangélicos que moram no Recife e se dirigiam para Araripina, onde participariam de atividades religiosas, capotou três vezes depois que o motorista perdeu o controle do veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 32 pessoas estavam no coletivo. O número de mortes pode ter sido ainda maior, já que até o fim da manhã de ontem ainda havia pessoas presas nas ferragens, mas a polícia não confirmou se elas estavam vivas.