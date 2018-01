Ônibus com 32 pessoas tomba na Régis Bittencourt e fere 10

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Um ônibus da empresa Reunidas, que transportava 32 pessoas, saiu da pista e tombou no fim da noite desta terça-feira, 16, na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, no interior de São Paulo.

Veja também:

Rodízio de veículos em São Paulo volta nesta quinta-feira

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trânsito continua tranquilo nas rodovias que cortam São Paulo

Veja mais informações no Blog do Trânsito

Segundo a Polícia Rodovia Federal, o ônibus ficou desgovernado na altura do km 504 da Rodovia, no sentido Paraná, por volta das 23h30. Dez passageiros ficaram feridos levemente e foram levados para o pronto-socorro de Cajati.

O ônibus havia saído de Piracicaba, no interior de São Paulo, em direção a Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Não houve interdição de pista, segundo a PRF.