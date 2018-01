Ônibus com a banda Raça Negra capota no interior de Pernambuco

Um ônibus que levava a banda Raça Negra capotou na madrugada desta segunda-feira, 20, na BR 101, no interior de Pernambuco. A banda seguia para Recife quando o veículo derrapou, bateu em uma mureta de proteção e virou. Os 22 integrantes do grupo foram socorridos a hospitais da região - nenhum corre risco de vida.

Segundo a assessoria de imprensa da banda, o caso mais grave foi o do assistente Edson Alves, que fraturou as pernas e teve de passar por cirurgia. Ele passa bem. O saxofonista Marcos França e o iluminador de Led Cicero Silva permaneciam em estado de observação às 19h.

Luiz Carlos, vocalista, torceu o braço. Ele e os outros integrantes do Raça Negra seguiram para um hotel na cidade de Recife após serem socorridos.

Os shows que aconteceriam nesta segunda-feira, 20, em Salvador e no dia 21 no Rio foram cancelados. A agenda da banda seguirá normalmente a partir do dia 24, com show em Mongaguá, em São Paulo.