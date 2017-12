Ônibus com eleitores capota e mata seis na Bahia Um ônibus que transportava 40 pessoas para o comício do candidato do PMDB à prefeitura de Planalto (a 463 km da capital baiana) Antonio Alves Pereira capotou no domigo à noite matando seis adolescentes e ferindo outros vinte ocupantes. A maioria mora no povoado de Geriba. Onze feridos foram internados em hospitais de Vitória da Conquista e Planalto. Os sobreviventes contaram que o motorista do veículo, Antonio Pedro Quinto de Souza, de 30 anos, perdeu o controle em uma ladeira da estrada que liga os povoados de Queimadas e Geriba. Descontrolado, o ônibus caiu em uma ribanceira de 40 metros e capotou várias vezes. Morreram no local Irani Rosa de Jesus, de 19 anos, Gildeon Matos de Jesus, 14, Manoel Messias Chaves, 17, Patrícia Ribeiro, 13, Leandro Silva Cardoso, 14, e Valquíria da Conceição Souza, de 15 anos. Moradores da região ajudaram a transportar os mortos e feridos para o hospital de Planalto. Os mais graves foram transferidos para o hospital de Vitória da Conquista - uma das maiores cidades da região. Quatro feridos permanecem internados em Vitória da Conquista. Um deles, Paulo Sérgio Bispo Costa, teve fratura na coluna cervical e será transferido para uma unidade da cidade Itabuna. Os outros estão internados no hospital de Planalto com várias fraturas, mas não correm risco de morte.