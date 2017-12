Ônibus com estudantes sofre acidente e 30 ficam feridos em AL

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas no início da manhã desta sexta-feira, 23, após uma colisão entre um ônibus escolar e de linha, em Maceió, Alagoas. Os estudantes saíram do município vizinho São Luís do Quitunde, a cerca de 70 quilômetros de Maceió, e seguiriam para a capital. A colisão aconteceu por volta das 6 horas, na rodovia AL-101 Norte, próximo ao bairro de Guaxuma. O ônibus que transportava estudantes bateu em outro veículo que viajava na direção contrária. A Polícia Rodoviária Estadual não tinha informações sobre as causas do acidente.