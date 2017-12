Ônibus da banda de Michel Teló se choca com carro e 3 morrem

Um acidente que envolveu o ônibus da banda do cantor Michel Teló e um carro na BR-376, no Paraná, deixou três mortos e um ferido. O cantor não estava no veículo, que seguia para Campo Grande (MS). A batida ocorreu na altura do km 322 da rodovia, a um quilômetro do pedágio de Ortigueira e a 215 km de Curitiba, às 11h deste domingo (10).

De acordo com nota oficial divulgada pela empresa de Teló, o ônibus subia a estrada de pista dupla, na faixa da direita, quando o carro atravessou a pista, atingindo o ônibus de frente. Os três ocupantes do carro morreram e o motorista do ônibus ficou ferido.

Em sua página no Facebook, Teló disse que estava “muito triste” com o acidente. “Nossa vida é na estrada e nossas orações, sempre são pra pedir proteção”, escreveu. Ele acrescentou que chovia na hora da batida e que o carro perdeu o controle.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Não tenho palavras pra descrever meu sentimento de tristeza, e pesar. Muitas vezes viajo no ônibus com minha equipe, e hoje eles estavam voltando para casa, em Campo Grande, começando nossas férias. Voltando para suas famílias. Peço a Deus, muita força e que conforte a família, e que continue protegendo a todos nós, que vivemos e tiramos nosso sustendo, pelas estradas da vida”, complementou o cantor.