Ônibus de excursão tomba e deixa 30 pessoas feridas no RS

SÃO PAULO - Trinta pessoas ficaram feridas após um ônibus de excursão tombar na manhã deste domingo, 13, na cidade de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. Três das vítimas tiveram ferimentos graves.

O acidente aconteceu no km 280,5 da BR-158, por volta de 7 horas. O ônibus transportava 53 pessoas que participariam de Romaria no município de Santa Maria. As vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas ao hospital local e as pessoas em estado grave foram transferidas para o Hospital de Santa Maria.

Não houve interrupção de rodovia no local.