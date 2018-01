Ônibus desgovernado bate em poste e deixa 40 feridos no Rio

Ao menos 40 pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 14, depois que um ônibus desgovernado bateu em um poste na Rua Boa Vista, no Alto da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo, de 39 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital do Andaraí. As outras vítimas, todas com ferimentos leves, foram encaminhadas aos hospitais Miguel Couto, Lourenço Jorge, Andaraí e Souza Aguiar.